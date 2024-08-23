«Надо полностью менять систему» 9 23.08.2024, 10:16

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Минчане жалуются на коммунальщиков.

Дому на Червякова, 23 — больше 40 лет, пришло время капремонта. Его сделали, правда, некоторые жильцы остались не довольны. Историю рассказывают на канале агентства «Минск-Новости».

По словам авторов сюжета, капремонт в этом доме длился более полугода.

— У нас две большие проблемы — это канализация и фасад дома, — рассказывает в сюжете старшая по дому Елена Киселева. — Канализация у нас много лет затапливалась. Сейчас мы с этим боремся, но до сих пор бывает подтопление. Там надо полностью менять систему, но к сожалению это не запланировано на капремонт.

Нашему дому 43 года, он весь кривой. Даже при текущем, а не капитальном ремонте все пятиэтажки выравнивают. Кроме нашего. Подъезд красили в декабре — и уже весной он облез. Есть стены, которые переделывают по три-четыре раза.

Теперь жильцы просят устранить недоделки. Коммунальщики, говорят в сюжете, комментировать ситуацию отказались.

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