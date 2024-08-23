ГАИ предлагает белорусам необычную платную услугу

ГАИ предлагает белорусам необычную платную услугу6
- 23.08.2024, 10:28
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Но приобрести ее смогут не все.
Новые электронные услуги белорусской Госавтоинспекции появились на едином портале «Е-Паслуга». ГАИ предлагает получить фотографию из водительского удостоверения.
Такая услуга доступна на сервисе под кодом 3.06.20 и называется «Получение фотоизображения физического лица из водительского удостоверения». Фото находятся в автоматизированной информационной системе ГАИ, найти их можно по серии, номеру и дате выдачи прав.
Сама услуга платная, но приобрести услугу смогут все равно не все белорусы. В категории получателей указаны лишь «государственные органы, юридические лица, которым предоставлено право получения такой информации законодательными актами». То есть, фотографию из водительских прав могут выдать лишь по запросу госорганов и юрлиц по необходимости.