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В Барановичском районе после ДТП на дорогу вылилась соляная кислота

  • 23.08.2024, 10:42
  • 1,080
В Барановичском районе после ДТП на дорогу вылилась соляная кислота

Столкнулись легковушка и грузовой автомобиль.

В Барановичском районе в результате ДТП на дорогу разлилась соляная кислота, сообщили в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел вечером 22 августа неподалеку от деревни Петковичи. По информации МЧС, в аварии участвовали легковой автомобиль и грузовик, перевозивший 8080 килограммов соляной кислоты в контейнерах по 24 килограмма каждый.

В результате столкновения из двух контейнеров вытекло около 40 килограммов кислоты, часть которой попала на дорожное покрытие, а часть осталась в кузове грузовика. Спасатели провели работы по нейтрализации разлившегося вещества.

Водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

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