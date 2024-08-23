В живописном месте недалеко от Минска продают компактную дачу с ухоженным участком 23.08.2024, 11:18

Стоит меньше чем комната в столице.

Если вы не нуждаетесь в круглогодичной даче, а ищете недорогой уютный домик для отдыха на природе, то у нас есть интересный вариант. Эта компактная дача с благоустроенным участком − идеальное место для релакса вдали от городской суеты. Выглядит сезонный домик вполне современно − внутри есть кухня и спальные места. Ну, а ухоженная территория с газоном и разнообразными зелеными насаждениями так и просится на фото в соцсети, пишет realt.by.

Располагается дача в живописном месте — в садовом товариществе «Боярские Черемушки». Это — 45 километров от МКАД, Молодечненское направление. В пешей доступности от дачного поселка находится железнодорожная станция «Бояры».

Сейчас на участке стоит небольшой одноуровневый дом. Каркасно-деревянное строение появилось тут в 2020-м году. Крыша дома покрыта мягкой черепицей, обеспечивающей надежную защиту от непогоды.

Площадь дачного домика составляет всего 20 квадратных метров. При этом в доме есть практически все, что нужно для отдыха после работы на дачном участке. Тут обустроена функциональная кухня, есть спальные места для нескольких человек. Внутри дачный домик отделан деревом, что создает атмосферу тепла и уюта.

К небольшому дому примыкает терраса, на которой можно устраивать вечерние или утренние чаепития.

Что касается удобств, то на даче есть электричество и сезонное водоснабжение.

Площадь дачного участка насчитывает 5 соток. Территория у дома, судя по фото, ухожена и облагорожена. Тут нет привычных грядок, зато есть разнообразные деревья, кустарники и цветы.

Сколько же стоит такой домик с участком? Отвечаем: стоимость дачи составляет 9,9 тысяч долларов.

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