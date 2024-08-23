ГАИ Беларуси решила взяться за водителей автобусов 1 23.08.2024, 11:43

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В предстоящие выходные.

В ближайшие выходные сотрудники ГАИ организуют специальное мероприятие, сфокусированное на водителях автобусов. По данным пресс-службы МВД, необходимость в такой акции возникла из-за увеличения количества аварий с участием автобусов, совершающих международные рейсы, причиной которых часто становится усталость водителей.

«Рейды будут направлены на соблюдение водителями автобусов Правил дорожного движения, режима рабочего времени и отдыха, предотвращения ДТП и снижения тяжести их последствий», — заявили в МВД.

Патрулирование будет вестись преимущественно на дорогах республиканского значения.

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