ГАИ Беларуси решила взяться за водителей автобусов

ГАИ Беларуси решила взяться за водителей автобусов1
- 23.08.2024, 11:43
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В предстоящие выходные.
В ближайшие выходные сотрудники ГАИ организуют специальное мероприятие, сфокусированное на водителях автобусов. По данным пресс-службы МВД, необходимость в такой акции возникла из-за увеличения количества аварий с участием автобусов, совершающих международные рейсы, причиной которых часто становится усталость водителей.
«Рейды будут направлены на соблюдение водителями автобусов Правил дорожного движения, режима рабочего времени и отдыха, предотвращения ДТП и снижения тяжести их последствий», — заявили в МВД.
Патрулирование будет вестись преимущественно на дорогах республиканского значения.