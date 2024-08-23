ВСУ могут взять под контроль Курскую АЭС: генерал раскрыл неожиданный сценарий 23.08.2024, 11:43

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Россиянам придется ее отключить.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил о том, что ВСУ не будут захватывать Курскую АЭС, потому что это приведет к серьезному противостоянию с международными партнерами

«В то же время, если продвижение украинских сил будет удачным, мы можем просто создать зону отдаленного контроля над Курской АЭС, когда враг будет вынужден ее отключить, хотя персонал останется. И тогда можно будет вести определенные переговоры, чтобы создать зону безопасности в энергетической сфере Украины либо передать под наш контроль ЗАЭС», - пояснил он в интервью Obozrevatel.

Эксперт пояснил, что таким образом, не может быть захвата Курской АЭС, но возможен охват прилегающих территорий, а дальше можно торговаться. Но на сегодняшний день еще не сложились условия для того, чтобы мы могли взять Курскую АЭС с флангов или отдаленно окружить.

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