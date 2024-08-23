На участке у белорусов выросли гигантские шампиньоны 5 23.08.2024, 12:06

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По полметра в диаметре.

На участке семьи Сидоровичей в Кривске Кревского сельсовета выросли самые настоящие гигантские шампиньоны.

Сперва огромные белоснежные шары, которые появились среди деревьев, вызвали недоумение у хозяев, пишет «Светлы шлях».

Оказалось, что это грибы, причем самый крупный экземпляр достиг в диаметре 44 см.

«Когда мы с супругом впервые увидели эти грибы, то решили не трогать их и дождаться приезда детей. Дочь с зятем сразу же начали искать информацию в интернете и выяснили, что это Головачи гигантские, грибы семейства шампиньоновых», — рассказала хозяйка участка Антонина Николаевна.

Оказалось, что эти белоснежные шары не только безопасны, но и вполне съедобны. Прежде чем решиться на кулинарные эксперименты, семья обратилась за консультацией к биологу и просмотрела рецепты в TikTok.

«Когда мы узнали, что эти грибы можно есть, решили попробовать приготовить их. Мы обжарили их в сметанном соусе, и результат превзошел все ожидания. Блюдо из гигантского гриба оказалось удивительно нежным, с легким грибным ароматом и вкусом, напоминающим куриную грудку», — поделилась впечатлениями дочь хозяйки.

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