С Путиным произошло необратимое 5 Телеграм-канал «СерпомПо»

23.08.2024, 12:10

7,914

Да, он теперь заложник.

Новости из России теперь такие, что голова кругом идет. Больше 100 тысяч беженцев в Курской области, кадры горящих нефтехранилищ, аэродромов, парома.

Великий геополитик может делать вид, что ничего не происходит, демонстративно направляясь на Кавказ. Но даже этот его обычный отъезд вдаль от созданной им беды, говорит о том, что пусть и в «отталкивании», но ее влияние на него неоспоримо.

За два с половиной года с великим геополитиком произошло необратимое – из повелителя событий он превратился в игрушку, лодку в разбушевавшемся океане. Если хотите другой образ, то вот - мрачная реальность накинула ему на шею веревку и влечет за собой.

До 24 февраля Путин мог решать – начинать или не начинать. Сегодня не так – он не контролирует происходящее. Отбиваться, ворочаться, кряхтеть, уверять, что «все по плану, строго по плану» может, но управлять событиями – нет.

Все россияне заложники решений Путина? Да. Но и он теперь заложник. Той бури, которую вызвал своей «черной магией» 24 февраля. Явившийся дьявол, манивший его, обещавший блага и победы, теперь хохочет над тем, кто соблазнился посулами и сам стал рабом, в страхе гребущем веслами среди вздымающихся волн. Куда? Где берег? Нет для него пристанища.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com