«Мы еще удивимся»: эксперт раскрыл, в чем заключается новая тактика Сырского 23.08.2024, 12:24

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Украина ведет боевые действия на совершенно ином уровне, чем весной.

Главком ВСУ Александр Сырский применяет тактику тысячи порезов для того, чтобы «раздергать» россиян.

Вполне возможно, что он может отработать и по Приднестровью, чтобы враг носился с одного края на другой, перебрасывал силы и средства то туда, то сюда, а затем получил удар в таком месте, о котором никто даже не догадывался.

Такое мнение высказал полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью на YouTube-канале «Фабрика новостей».

«Вряд ли будут какие-то удары по российским войскам в Африке или Сирии, хотя это тоже возможно, – сказал военный эксперт. – В Калининграде это вполне вероятно, как и на Дальнем Востоке, потому что нам нужно расширять географию боевых действий».

По словам Свитана, Украина в определенный момент зашла в тупик в войне, но смогла из него выйти и начала создавать тупики для россиян.

Один из них – это Курская операция. И сейчас, что бы россияне ни предпринимали в связи с этим, все будет играть против них.

Если они не перебросят на Курщину силы, то мы продолжим там расширяться, если перебросят, то ослабят свои позиции на Донбассе. Если они будут говорить об этой проблеме, население будет недовольно, если не будут говорить, тоже получат возмущение.

«Мы еще удивимся операциям такого рода», – заверил полковник, а затем еще раз подчеркнул, что Украина смогла решить проблемы, с которыми столкнулась весной.

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