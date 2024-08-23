Работницу скорой из Сенно судят за политику 1 23.08.2024, 12:36

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Эльвира Конышева

В прошлом году ей присудили диплом первой категории на республиканском конкурсе.

Работницу скорой помощи, жительницу Сенно Эльвиру Конышеву судят по «экстремистской» статье, пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю!». Девушка занимается изучением подростковых суицидов и в прошлом году получила за это диплом.

Имя Эльвиры Конышевой 23 августа появилось в расписании суда Витебского района. В 11.00 ее должны были судить по ч. 2 ст. 19.11 КоАП (Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность). Процесс ведет известный своими политическими приговорами судья Михаил Зубеня.

Эльвира Конышева окончила Оршанский медколледж и Витебский госуниверситет. Высшее образование она получала по психологии и социальной педагогике.

В вузе она занималась изучением подростковых суицидов в родном Сенненском районе. В прошлом году за научную работу по этой теме девушке присудили диплом первой категории на республиканском конкурсе.

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