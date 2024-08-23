Войска РФ показали танк «Суперчерепаха» для применения в Украине 5 23.08.2024, 12:42

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Технику заметили на южнодонецком направлении.

На фоне продолжающейся войны в Украине Россия представила очередную модификацию своих бронемашин, которая уже получила прозвище «Суперчерепаха». Эти танки оснащены грубыми приспособлениями для защиты от атак беспилотников, включая уже известные «мангалы» — решетчатые металлические экраны, а также сплошные листы металла и оборудование для разминирования. О модификации танка рассказали в Army Recognition.

Авторы материала отметили, что данный вариант танка является эволюционным продолжением решения, которое уже замечено на полях сражений в Украине. Конструкция стала еще больше, чем раньше и теперь напоминает огромную движущуюся клеть. Однако новые «улучшения», внедренные в «Суперчерепаху», поднимают вопрос об их реальной эффективности и будущем на поле боя.

По сведениям росСМИ, такая «дополнительная защита» была замечена на южнодонецком направлении в рядах 40-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Основная задача металлических экранов — защита от ударов FPV-дронов, которые стали грозным оружием в арсенале украинских сил. А сплошные листы призваны ослабить разрушительное действия кумулятивных снарядов

Вопросы эффективности решения

Тем не менее, считают эксперты, такие конструкции снижают обзор и маневренность танков, что ограничивает их боевую эффективность. Эта версия танка настолько велика, что в ней даже можно разместить дополнительную клетку внутри основной. Однако, несмотря на такие нововведения, остается неясным, насколько эти изменения улучшают боевые характеристики машины.

«Суперчерепахи» могут применяться, например, в роли самоходной артиллерии, оказывая огневую поддержку на расстоянии, минимизируя риск прямого столкновения с противником. И все же снижение маневренности и скорости остается значительным недостатком.

Несмотря на это, танки-черепахи продолжают использоваться для выполнения специфических задач, таких как артиллерийская поддержка, разминирование и прорыв оборонительных линий противника. Для этого на танке установлен трал, который заставляет срабатывать мины.

Таким образом благодаря усиленной броне эти танки способны принимать на себя удары противотанковых орудий и беспилотников, пробиваясь через препятствия и укрепления.

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