На свободу вышел политзаключенный с четвертой стадией онкологии Павел Кучинский 23.08.2024, 12:54

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Павел Кучинский

Перед этим его привезли в больницу с пневмонией.

На свободу вышел онкобольной политзаключенный Павел Кучинский. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил правозащитник Александр Капуцкий.

«Из Молодечно пришла ко мне хорошая, весть: освободили онкобольного политзаключенного Павла Кучинского. Правда, как передает его друг, привезли парня из тюремной больницы в городскую в не очень, мягко говоря, удовлетворительном состоянии — с пневмонией».

Политзаключенный молодечненец имеет первую группу инвалидности — у него лимфома Ходжкина четвертой стадии. Несмотря на онкозаболевание, его держали в заключении более двух лет. В июне позапрошлого года его приговорили к пяти годам колонии, а по результатам апелляции уменьшили приговор всего на три месяца. При этом замена наказания на не связанное с лишением свободы судом не рассматривалась, пишет «Весна».

В августе юристы «Весны», обеспокоенные состоянием здоровья Павла, подготовили и направили обращение в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям.

В прошлую пятницу стало известно, что на свободу по «помилованию» вышло 30 человек (16 мужчин и 14 женщин). Среди них Ксения Луцкина, Ольга Новикова, Алла Зуева, Ольга Стабровская, Василий Береснев, Ирина Санковская, Екатерина Лев, Наталья Петрович, Тамара Каравай, Светлана Полуэктова, Евгений Чумила.

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