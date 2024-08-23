На свободу вышел политзаключенный с четвертой стадией онкологии Павел Кучинский
- 23.08.2024, 12:54
- 1,108
Перед этим его привезли в больницу с пневмонией.
На свободу вышел онкобольной политзаключенный Павел Кучинский. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил правозащитник Александр Капуцкий.
«Из Молодечно пришла ко мне хорошая, весть: освободили онкобольного политзаключенного Павла Кучинского. Правда, как передает его друг, привезли парня из тюремной больницы в городскую в не очень, мягко говоря, удовлетворительном состоянии — с пневмонией».
Политзаключенный молодечненец имеет первую группу инвалидности — у него лимфома Ходжкина четвертой стадии. Несмотря на онкозаболевание, его держали в заключении более двух лет. В июне позапрошлого года его приговорили к пяти годам колонии, а по результатам апелляции уменьшили приговор всего на три месяца. При этом замена наказания на не связанное с лишением свободы судом не рассматривалась, пишет «Весна».
В августе юристы «Весны», обеспокоенные состоянием здоровья Павла, подготовили и направили обращение в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям.
В прошлую пятницу стало известно, что на свободу по «помилованию» вышло 30 человек (16 мужчин и 14 женщин). Среди них Ксения Луцкина, Ольга Новикова, Алла Зуева, Ольга Стабровская, Василий Береснев, Ирина Санковская, Екатерина Лев, Наталья Петрович, Тамара Каравай, Светлана Полуэктова, Евгений Чумила.