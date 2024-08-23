Украинский военный о Курской операции: На фронте эта новость вызвала вау-эффект 23.08.2024, 12:59

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Наступление ВСУ также стало шоком для россиян.

Командир роты ВСУ Дмитрий Глущенко заявил, что операция украинских сил в Курской области стала полным шоком для россиян и для защитников. Никто не надеялся, что такой сценарий возможен.

Как рассказал военный в интервью журналисту Юрию Романенко, новость о том, что Украина вторглась в Курскую область на фронте вызвала вау-эффект.

«На фронте эта новость вызвала вау-эффект. Наверное, на это и был основной расчет. Подняло настроение, боевой дух. Мы активно это обсуждали в течение трех дней. А дальше у нас идет обычная плановая работа. У нас ее много, просто следим в ленте за тем, что происходит», - отметил Глущенко.

На его взгляд, Курскую операцию могли готовить на самом высоком уровне, учитывая состояние фронта, экономики, общественных настроений, состояния энергетики и отношений с партнерами. Глущенко считает, что нападение на Курскую область было неплохим вариантом для того, чтобы улучшить ситуацию.

«Военные сделали нормальную операцию. Им сказали, что надо «отчебучить», чтобы все были в ах*е. Цель операции в принципе достигнута: россияне офигели, мы офигели, американцы офигели... А дальше они (высшее командование - УНИАН) сидят и думают: «А для чего мы это сделали? Какая цель стратегическая?». И набрасывают варианты: «А может нам поторговаться?»... Ну, это мой такой фантастический взгляд. Четко не прослеживаются стратегические цели», - отметил он.

Военный добавил, что операция была правильной, ведь перенос войны на территорию противника - это ключевой элемент войны. Глущенко также похвалил планирование и реализацию операции без комментариев и информационного шума.

«На уровне военной операции, я считаю, было выполнено круто. С позиции военных все сделано на высшем уровне», - добавил он.

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