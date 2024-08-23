Кабардинская пастила Виктория Зубкова, planeta.press

23.08.2024, 13:22

4,226

Рамзан Кадыров

Кадыров зарежет Путина спереди.

Президент Украины посетил приграничье Сумской области, где провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и главой областной военной администрации Владимиром Артюхом.

«Главком доложил об оперативной обстановке во всех районах активных действий, и в частности на самых жестких направлениях фронта. Сообщил о шагах по усилению обороны на Торецком и Покровском направлениях. В определенных районах Курской области под контролем Украины еще один населенный пункт, и имеем пополнение обменного фонда», — написал Владимир Зеленский в четверг, 22 августа. Президент Украины отметил, что после начала операции в Курской области стало меньше обстрелов Сумской области и жертв среди гражданских.

В России сетуют, что скорее Зеленский приедет в Курскую область РФ, чем президент России Владимир Путин.

ВСУ вошли на территорию Курской области 6 августа, чем дали старт турне Путина по отдаленным от Курска городам и весям. В регионе продолжаются бои, десятки населенных пунктов перешли под контроль украинской армии, эвакуировано более 100 тыс. человек, а президент РФ укатил на Кавказ подальше от развязанной им войны.

В частности, 18–19 августа Путин посетил с государственным визитом Азербайджан. В первый день состоялась его неформальная встреча с президентом и первым вице-президентом Азербайджана; на второй день — возложение венка к могиле Гейдара Алиева, возложение венка к монументу «Вечный огонь» в Баку, посещение кафедрального собора Святых жен-мироносиц. Визит Путина уместился бы в несколько часов, если бы из программы исключили ужин и возложение цветов. В Баку диктатора потчевали черной икрой, жареной речной форелью с картофелем, долмой из виноградных листьев и листьев фисташкового дерева, козленком в тандыре. Вместе с тем Путин уехал из Баку несолоно хлебавши, так как подписанные соглашения и сделанные заявления слишком общие и не задают стратегического вектора.

20 августа Путин посетил садоводческое хозяйство «Агро 07» в селе Герменчик в Кабардино-Балкарии, где высоко оценил кабардинскую пастилу без сахара. Затем на мемориальном кладбище «Город ангелов» в Беслане возложил цветы к Древу скорби — монументу в память о погибших заложниках — и памятнику бойцам спецназа подразделений «Альфа» и «Вымпел», погибшим во время штурма, а также мемориалу в здании школы №1 города Беслана, где в сентябре 2004 года произошел теракт (да-да, друзья, именно в такой последовательности — сначала кабардинская пастила, а потом погибшие дети в Беслане).

В тот же день Путин встретился с главой Республики Северная Осетия и укатил в Чечню, где у него была не менее насыщенная развлекательная программа. Интересно, рассказал ли Сергей Меняйло диктатору, что к нему 5 августа поступило коллективное обращение общественных организаций региона с требованием не призывать на войну осетин, потому что «осетинский народ вымирает прогрессирующими темпами», а также демобилизации тех из них, кто находится на фронтах. В любом случае, диктатору до вымирающих осетин нет дела, ведь РФ, по его словам, «плавильный котел». Россия вышла из рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. С 1 августа в РФ прекратил действовать документ, подписанный в феврале 1996 года в Страсбурге, который устанавливает основные принципы обращения с национальными меньшинствами в странах, его подписавших.

В Чечне президент посетил Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе, где осмотрел учебный комплекс, наблюдал за занятиями, кратко пообщался с командирами спецподразделений, инструкторами и добровольцами, проходящими здесь подготовку. Теми самыми, которые 6 августа бросили 18-летних срочников умирать на границе Курской области, а сами сбежали, чтобы потом заявить русским матерям, «а зачем вы и ваши дети нужны этой стране?» и пообещать, что «не умрет никто, кому не суждено умереть», но если умрет, то попадет «в рай».

В Грозном Путин стал почетным гражданином Чечни. Соответствующий знак и удостоверение президенту вручили Рамзан Кадыров и муфтий Чечни, председатель духовного управления мусульман республики Салах Межиев во время посещения новой мечети пророка Исы. Диктатор подарил мечети Коран ручной работы, «с почтением» поцеловав книгу. Видео, на котором Путин целует Коран, завирусилось в Сети, хлопает в ладоши роспропаганда, оставив за скобками тот факт, что Россия находится в шаге от войны православных и мусульман.

В РФ говорят, что на фоне полыхающей Курской области такая демонстративная поездка и программа с обещаниями в Чечню выглядит, мягко говоря, странно. Однако здесь все по делу. Диктатор напоминает так называемой российской элите, что у него есть своя собственная персональная армия, в задачу которой входит борьба с внутренним врагом в первую очередь. Для того, собственно, и созданы невиданные преференции именно ей. Поэтому даже поражение в войне с Украиной не должен поколебать позиции Путина в российских диких джунглях. А если у кого есть сомнения — то он демонстрирует себя в окружении тех, кто призовет к порядку любого, у кого они появятся.

Однако в связи с большими надеждами Путина на Рамзана Кадырова мы лишь напомним крылатое «Настоящий друг зарежет тебя спереди», впрочем, это уже совсем другая история…

Виктория Зубкова, planeta.press

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com