Синоптики рассказали о погоде в выходные
- 23.08.2024, 13:28
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На субботу объявлен оранжевый уровень опасности.
Белгидромет объявил на субботу оранжевый уровень опасности.
На выходных ожидается малооблачная погода. В субботу, 24 августа, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха ночью +8...+15°С, днем +25...+31°С.
На 24 августа объявлен оранжевый уровень опасности — во многих районах страны температура воздуха достигнет +31°С, в Минске прогнозируют +30°С.
В воскресенье, 25 августа, будет тоже преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха ночью +10...+17°С, днем +26...+33°С.