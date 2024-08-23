Синоптики рассказали о погоде в выходные 23.08.2024, 13:28

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На субботу объявлен оранжевый уровень опасности.

Белгидромет объявил на субботу оранжевый уровень опасности.

На выходных ожидается малооблачная погода. В субботу, 24 августа, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха ночью +8...+15°С, днем +25...+31°С.

На 24 августа объявлен оранжевый уровень опасности — во многих районах страны температура воздуха достигнет +31°С, в Минске прогнозируют +30°С.

В воскресенье, 25 августа, будет тоже преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха ночью +10...+17°С, днем +26...+33°С.

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