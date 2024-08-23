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В Пуховичском районе легковушка протаранила трактор

  • 23.08.2024, 13:42
В Пуховичском районе легковушка протаранила трактор

Пострадали двое детей.

Двое детей получили травмы в аварии, которая произошла 23 августа около 10.00 в Пуховичском районе, сообщили в пресс-службе МВД.

Предварительно установлено, что за рулем Volkswagen по трассе М5 Минск — Гомель ехала 38-летняя женщина, она совершила попутное столкновение с трактором МТЗ.

В ДТП двухлетняя девочка и 11-летний мальчик, находившиеся в салоне легковушки, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу для оценки состояния здоровья.

В МВД отметили, что все находящиеся в легковом автомобиле были пристегнуты ремнями безопасности, а девочка перевозилась в детском удерживающем устройстве, что позволило избежать серьезных травм.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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