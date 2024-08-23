В Пуховичском районе легковушка протаранила трактор
- 23.08.2024, 13:42
Пострадали двое детей.
Двое детей получили травмы в аварии, которая произошла 23 августа около 10.00 в Пуховичском районе, сообщили в пресс-службе МВД.
Предварительно установлено, что за рулем Volkswagen по трассе М5 Минск — Гомель ехала 38-летняя женщина, она совершила попутное столкновение с трактором МТЗ.
В ДТП двухлетняя девочка и 11-летний мальчик, находившиеся в салоне легковушки, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу для оценки состояния здоровья.
В МВД отметили, что все находящиеся в легковом автомобиле были пристегнуты ремнями безопасности, а девочка перевозилась в детском удерживающем устройстве, что позволило избежать серьезных травм.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.