Наталья Радина: Никогда не назову это «гуманизмом»
- 23.08.2024, 14:00
- 1,590
В тюрьмах Беларуси продолжают находиться тысячи узников совести.
Сегодня на свободу вышел политзаключенный с четвертой стадией онкологии Павел Кучинский.
Главный редактор Charter97.org Наталья Радина прокомментировала в «Фейсбуке» освобождение узника совести:
— Слава Богу! Вышел на свободу политзаключенный Павел Кучинский. За этого парня я очень переживала. 4 стадия рака, а его годами удерживали в тюремных застенках, не предоставляя должного лечения. Как и журналистку Ксению Луцкину, которую держали в тюрьме почти 4 года с раком мозга и освободили только на днях.
Никогда не назову это «гуманизмом», потому что годами заключения здоровье этих людей было безвозвратно подорвано. Сколько времени они еще проживут после многолетних пыток и издевательств?
В тюрьмах Беларуси продолжают находиться тысячи узников совести. У многих тяжелые хронические заболевания, онкология, сердечная недостаточность, сахарный диабет. Все, что сегодня творит преступный режим с людьми - это преступления против человечности.