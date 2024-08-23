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Наталья Радина: Никогда не назову это «гуманизмом»

  • 23.08.2024, 14:00
  • 1,590
Наталья Радина: Никогда не назову это «гуманизмом»
Наталья Радина
Фото: «Белсат»

В тюрьмах Беларуси продолжают находиться тысячи узников совести.

Сегодня на свободу вышел политзаключенный с четвертой стадией онкологии Павел Кучинский.

Главный редактор Charter97.org Наталья Радина прокомментировала в «Фейсбуке» освобождение узника совести:

— Слава Богу! Вышел на свободу политзаключенный Павел Кучинский. За этого парня я очень переживала. 4 стадия рака, а его годами удерживали в тюремных застенках, не предоставляя должного лечения. Как и журналистку Ксению Луцкину, которую держали в тюрьме почти 4 года с раком мозга и освободили только на днях.

Никогда не назову это «гуманизмом», потому что годами заключения здоровье этих людей было безвозвратно подорвано. Сколько времени они еще проживут после многолетних пыток и издевательств?

В тюрьмах Беларуси продолжают находиться тысячи узников совести. У многих тяжелые хронические заболевания, онкология, сердечная недостаточность, сахарный диабет. Все, что сегодня творит преступный режим с людьми - это преступления против человечности.

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