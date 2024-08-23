«Не успеешь открыть двери школы, как начинаются сборы денег» 1 23.08.2024, 13:55

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Крик души белоруски.

Приближается осень, а с ней и новый учебный год, которого я жду с тревогой: новая волна идеологизированной и милитаризованной ерунды, новые сборы и требования, пишет читательница сайта Charter97.org.

Я сама работаю в сфере культуры, где зарплаты, как вы знаете, мизерные. Я зарабатываю 1000 белорусских рублей. А в школу нужно собрать двоих детей. И поэтому меня очень пугают все эти эксперименты со школьной формой.

Самая большая проблема для меня — это купить обувь для детей, потому что ее нужно достаточно много. Одна пара на осень ходить в школу, плюс пара сменной обуви и еще пара спортивной обуви. И это только начало школы!

Одежду покупаем обычно в секонд-хэндах, или ее отдают друзья. Донашивать за старшим ребенком не получается, потому что у меня дочь и сын. Ну и нужно иметь деньги на начало школы, потому что не успеешь открыть двери школы, как начинаются сборы денег. Оплатить учебники, отдать деньги в родительский комитет, купить множество дополнительных тетрадей. Одним словом, сентябрь — страшный месяц!

Канцелярских товаров (карандашей, красок, пластилина, альбомов) я покупаю совсем мало, стараемся пользоваться тем, что осталось от предыдущего года. Докупаем в течение года. Но скажите мне, как прожить на 1000 рублей и собрать детей в школу? Хорошо, что мы вдвоем с мужем, и он имеет в полтора раза большую зарплату, но и этого не достаточно!

Жизнь нас загоняет в рамки, когда я вынуждена считать каждую копейку. И больше всего в сентябре меня тревожит вопрос, где же поддержка государства? В Польше, например, знаю, что дают перед школой каждому ученику денежную помощь. А что имеют белорусы? Только красивые сказки о «социальном государстве».

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