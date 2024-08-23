Контрнаступление ВСУ на Харьковщине: Россия понесла колоссальные потери 1 23.08.2024, 14:12

5,434

Россияне вынуждены перестраивать линию обороны.

22 августа украинские защитники сообщили о наступлении в Харьковской области, благодаря которому удалось вернуть под свой контроль часть территории. Пресс-офицер Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин в эфире «Громадського радiо» раскрыл некоторые подробности.

По его словам, это была крайне сложная операция, ведь у россиян минимум в два раза больше сил и средств для ведения боевых действий. Несмотря на это, главной цели украинским защитникам все же удалось добиться — сбить наступательный потенциал ВС РФ.

«Наступление произошло возле Боровой в сторону Макеевки. Враг тоже пытался продвигаться туда», — завил Александр Бородин.

В результате российские оккупанты, говорит пресс-офицер 3-й ОШБр, начали перестраивать линию обороны на этом направлении и будут пытаться штурмовать потерянные территории.

Отдельного внимания стоят потери ВС РФ, которые в результате операции Сил обороны составили 300-400 человек личного состава. Также противник остался без значительного количества средств, сил, а также оборонных позиций. Обменный фонд пополнился небольшим количеством россиян. Как только оккупанты увидели, что начали «неблагоприятные» для них условия, то сразу начали отступать.

«Потеря оккупантами позиций очень важный момент. Они потратили много времени на их строительство и укрепление. Сейчас для них нужно еще больше времени для обустройства новых укреплений и штурмовых действий», — подытожил Александр Бородин.

Напомним, 22 августа стало известно, что Третья штурмовая наступает в Харьковской области и возвращает территории. По словам командира бригады Андрея Билецкого, цель операции — сбить наступательный потенциал армии России. Соотношение сил на поле боя: 2,5 к 1 в пользу российских войск.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com