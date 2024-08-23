Новый компактный кроссовер Audi заметили на дорогах до премьеры 1 23.08.2024, 14:20

Автомобиль построен на базе VW Tiguan.

В Германии заметили новый Audi Q3 третьего поколения. Компактный кроссовер проходит последние испытания перед премьерой, которая запланирована на последний квартал нынешнего года. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Кроссовер Audi Q3 2025 на тестах оклеили камуфляжем, однако его дизайн можно разглядеть. Внешность выдержана в духе новых Audi A5 и A6 и стала более элегантной. Линии кузова более плавные, а фары сделали более тонкими. На данный момент не известно, оставят ли в линейке купе-кроссовер Audi Q3 Sportback.

Новый Audi Q3 останется собратом Volkswagen Tiguan, ведь использует ту же платформу MQB Evo. Как и в новом VW Tiguan, в салоне на передней панели установят увеличенные экраны и даже предложат отдельный тачскрин для пассажира.

Volkswagen Tiguan поделится и двигателями. Новый Audi Q3 получит бензиновые турбомоторы объемом 1,5 л (130 и 150 л. с.) и 2,0 л (204 и 265 л. с.), а также 2,0-литровые турбодизели на 150 и 193 л. с. Заряженный кроссовер Audi RS Q3 пока под вопросом, зато появится плагин-гибрид на 272 л. с.

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