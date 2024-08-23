«Когда же будут реальные санкции против диктатора и режима?» 1 23.08.2024, 14:35

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Запрет ввоза бывшей в употреблении одежды на чиновников не повлияет.

Прочитала про новые санкции Запада, про запрет ввоза бывшей в употреблении одежды. И задумалась, что они снова направлены против простого белоруса. Закрытие секонд-хендов для меня означает, что я не смогу купить себе обновки, пишет читатель сайта Charter97.org.

Уже лет 15-20 я одеваюсь в основном в магазинах «вторые руки». Мотивирует меня туда ходить несколько причин: во-первых, это значительно дешевле, во-вторых, в секонд-хендах можно найти вещи известных марок и доброй качества. Я стараюсь ходить в первые дни завоза, когда большой выбор, но поверьте мне, что в последний день перед новым поступлением, когда каждая вещь по 5 рублей - людей еще больше. В основном это пенсионеры, которые имеют очень ограниченные ресурсы.

И вот тут новость про запрет, как новый удар под дых. Понятно, что эти меры не помогут освободить людей, потому что ни диктатор, ни его свита по секонд-хендам не ходят. И отсутствия секонд-хендов на своей коже и кошельках они не ощутят. В первую очередь это ударит по семьям с детьми, где одежда нужна много и ее нужно регулярно обновлять. По пенсионерам с их мизерными пенсиями и по студентам, которые любят штурмовать эти магазины в день привоза в надежде найти недорогие, но качественные новые вещи.

А у меня в голове крутится один лишь вопрос: когда же будут реальные санкции против диктатора и режима?

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