Уничтожен не только паром «Конро Трейдер»: последствия атаки по порту «Кавказ» 23.08.2024, 14:39

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Опубликованы спутниковые снимки.

Днем 22 августа украинские военные нанесли удар по порту «Кавказ» в Керченском проливе. «Схемы» (опубликовали https://t.me/cxemu/4136) спутниковые снимки, на которых видны последствия атаки.

Так «Схемы» получили снимки спутника Planet Labs за 13 июня и 23 августа, на них видно уничтоженный паром и несколько небольших судов, которые стоят рядом. Они также могли быть повреждены в результате удара по порту в Краснодарском крае РФ.

Кроме этого, на снимках видно поврежденную инфраструктуру. В частности, и пораженную часть железнодорожного полотна, которое ведет к воде. Вблизи берега припаркованы пожарные автомобили, что может свидетельствовать о пожаре.

Удар по порту «Кавказ»: что известно

22 августа стало известно о том, что в акватории порта «Кавказ» затонул железнодорожный паром «Конро Трейдер». Так по сообщению СМИ, на взорванном пароме находилось 30 цистерн с топливом и 15 человек экипажа.

23 августа спикер ВМС Дмитрий Плетенчук подтвердил уничтожение российского железнодорожного парома «Конро Трейдер» в порту «Кавказ» Краснодарского края. Он отметил, что паром является одной из важных цепей вражеской военной логистики для обеспечения горюче-смазочными материалами. Также он перевозил вооружение.

Плетенчук убежден, что его уничтожение должно уменьшить потенциал способности оккупантов на тех локациях, где они ведут активные боевые действия.

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