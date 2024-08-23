«Ценник просто ошеломительный» 23.08.2024, 14:47

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Как работает бизнес по продаже мест в очереди на выезд из Беларуси в Польшу.

Очередь легковых автомобилей на выезд из Беларуси в Польшу достигает 500−600 автомобилей. Но многие из тех, кто в ней стоит, не собираются выезжать из Беларуси. Они просто держат места и продают их. В результате некоторые проходят границу быстро, а другие стоят сутки. В очереди таких продавцов пренебрежительно называют «толиками». О таксах на быстрое прохождение границы в TikTok рассказала пользовательница под ником Gridya. Она дальнобойщица, но описала схему продажи очереди для легковых машин, пишет MOST.

— Их [продавцов] там очень много — процентов 50 от всей очереди. Когда мы приехали, в очереди до зоны ожидания было 500 машин, машин 250−300 — это эти «толики», которые стоят вроде как в очереди, — говорит блогерка.

«Цена вопроса — 100−400 евро»

Продавцы работают группами. Они приезжают сразу на нескольких машинах, становясь друг за другом. Когда их машины приближаются к зоне ожидания, некоторые из них остаются держать очередь, а другие отправляются в конец — на поиски клиентов.

— Подходят к иностранным номерам — [к тем], кто на немецких, на французских, на польских или [региона] семерка (Минск. — Прим. MOST). И предлагают купить места за 50 метров до зоны ожидания. Цена вопроса — 100−400 евро. Это, я вам скажу, ценник просто ошеломительный, — рассказала женщина. Она решила снять одного из «толиков» на видео, но тот стал ей угрожать.

Когда продавцы очереди находят клиентов, те подъезжают к месту «разрыва» — и машины продавцов раздвигаются, создавая зазор для покупателя, чтобы «те, кто стоит сзади или впереди, не возмущались — не прямо же перед их носом встали».

Как бороться с продавцами мест

В очереди до зоны ожидания автомобиль женщины в итоге отстоял сутки, несколько часов ушло на зону ожидания и еще три-четыре часа заняло прохождение границы.

С продавцами очереди на границе идет активная борьба. Женщина советует записывать номера 10 машин впереди и сзади своего автомобиля и контролировать тех, кто пытается вклиниться без очереди, а также снимать продавцов на камеру. Стихийный бизнес по продаже мест работает нелегально, поэтому его участники пытаются избежать огласки.

В комментариях с женщиной соглашаются:

— Мы ехали на бельгийских номерах. Сначала ценник был 170 евро, к утру уже 250! И номера переписывали, и ГАИ вызывали… ничего!!! Работали четыре машины.

«Группа с четкой иерархией»

В приграничных чатах также часто обсуждают проблемы продажи очереди.

— Процесс торговли местами обеспечивается устойчивой организованной группой лиц с заранее распределенными обязанностями, функционирующей продолжительное время, и четкой иерархией. Одни участники, как дропы, стоят, греют очередь, другие соучастники ищут лиц, склонных заплатить за сокращение времени стояния в очереди, отдельно они, вероятно, предлагают свои услуги через интернет, — написал один из пользователей телеграм-чата «ГраницаBY Беларусь-ЕС».

В основном туристы пытаются противостоять продавцам самостоятельно:

— Методы решения — каждые 30−50 метров должно стоять 2−3 человека и контролировать происходящее — делать видео, активно подключать ГАИ, — объясняет другой участник чата.

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