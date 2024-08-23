В нескольких белорусских вузах и гимназии отключили интернет
- 23.08.2024, 14:54
Из-за вирусов.
Национальный центр кибербезопасности потребовал от операторов электросвязи отключить интернет в одной из минских гимназий, двух столичных и одном региональном высшем учебном заведении.
Такое решение было принято после появления признаков наличия вредоносного программного обеспечения в информационной инфраструктуре учебных заведений, пишет Onliner.by.
Отмечается, что данное решение принято впервые с момента принятия указа «О кибербезопасности», оно направлено на предотвращение и минимизацию последствий кибератак на объекты информационной инфраструктуры учреждений образования.
Предписание о приостановке оказания интернет-услуг было выдано 17 августа.