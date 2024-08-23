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В нескольких белорусских вузах и гимназии отключили интернет

  • 23.08.2024, 14:54
В нескольких белорусских вузах и гимназии отключили интернет

Из-за вирусов.

Национальный центр кибербезопасности потребовал от операторов электросвязи отключить интернет в одной из минских гимназий, двух столичных и одном региональном высшем учебном заведении.

Такое решение было принято после появления признаков наличия вредоносного программного обеспечения в информационной инфраструктуре учебных заведений, пишет Onliner.by.

Отмечается, что данное решение принято впервые с момента принятия указа «О кибербезопасности», оно направлено на предотвращение и минимизацию последствий кибератак на объекты информационной инфраструктуры учреждений образования.

Предписание о приостановке оказания интернет-услуг было выдано 17 августа.

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