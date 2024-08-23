«Искренне вам говорю, Путин принял решение» 23.08.2024, 15:00

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В России заявили о «строгом ответе» на операцию ВСУ в Курской области.

Российский диктатор Владимир Путин якобы решился «ответить» Украине за наступление ВСУ на Курскую область. В Кремле говорят, что «наказание» будет «суровым», пишет obozrevatel.com.

Правда, об этом высказался не сам Путин. Заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов, которого процитировали пропагандистские СМИ.

По его словам, руководство страны-агрессора приняло решение об ответе на продвижение Сил обороны Украины на территории РФ в пределах Курской области.

Это наступление он назвал «вылазкой ВСУ». Российский дипломат не стал рассказывать, как «мощная» армия РФ такое допустила на фоне кремлевских заявлений об «успехах» на украинском фронте. Но он утверждает, что теперь Киев «ожидает суровое наказание».

«Искренне вам говорю, что он принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за случившееся в Курской области», – высказался Антонов.

Подробностей о путинском ответе ни он, ни другие приспешники диктатора не рассказали.

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