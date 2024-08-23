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Эксперт: На авиабазе «Мариновка» поражены семь российских самолетов Су

  • 23.08.2024, 15:22
  • 2,590
Эксперт: На авиабазе «Мариновка» поражены семь российских самолетов Су

OSINT-аналитики подсчитали потери РФ.

Российские оккупанты в результате атаки украинских БПЛА в Волгоградской области на авиабазу «Мариновка» могли пострадать 7 самолетов Су РФ. Об этом пишет OSINT-исследователь The Military Watch.

К такому выводу он пришел, проанализировав фото и видео последствий атаки в сети. Эксперт подсчитал самолеты, которые стояли в ангарах и в ремонтной зоне.

По его мнению, список потерь ВКС РФ следующий:

один Су-34 полностью уничтожен в ремонтной зоне;

один неисправный Су-24 полностью уничтожен в ремонтной зоне;

один Су-34 уничтожен или поврежден без возможности ремонта в ангаре 3.

два Су-34 повреждены в ангарах 5 и 6.

один Су-24, вероятно, поврежден в ангаре 7.

Он отметил, что также уничтожен или поврежден самолет, который был в ангаре 4, но его модель исследователь не смог точно определить.

Напомним, что 22 августа беспилотники ССО и СБУ атаковали авиабазу «Мариновка» в Волгоградской области — единственный в РФ аэродром с укрытием для самолетов, где базировались 30 бомбардировщиков. Уничтожено и повреждено несколько ангаров, отдельные здания, а также видна большая площадь пожара на территории авиабазы.

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