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Белорусов предупредили об опасности попасть в капканы

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  • 23.08.2024, 15:35
Белорусов предупредили об опасности попасть в капканы
Фото: Charter97.org

C 1 сентября начнется сезон охоты на бобра и выдру.

В Сморгонской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира сообщили, что 1 сентября в Беларуси начнется сезон охоты на бобра и выдру. Из-за этого в местах охоты могут появиться капканы.

Сезон охоты на этих животных продлится до 31 марта 2025 года. Как рассказал старший государственный инспектор Сморгонской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Виталий Гришечкин, охотиться на бобра и выдру можно как ружейным, так и безружейным способами.

Вот что (и кого) разрешено использовать при охоте:

• нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей,

• гладкоствольное оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью,

• охотничьи луки и арбалеты,

• маломерные суда без двигателя или с неработающим двигателем,

• охотничьих собак (за исключением гончих и борзых), капканы, ловушки (кроме петель).

Охотиться на бобра и выдру можно как в светлое, так и в темное время суток, отметил Гришечкин в комментарии газете «Ашмянскi веснiк». При этом устанавливать капканы и ловушки, проверять и доставать оттуда добычу разрешено только в светлое время суток.

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