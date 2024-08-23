Белорусов предупредили об опасности попасть в капканы

Белорусов предупредили об опасности попасть в капканы1
- 23.08.2024, 15:35
C 1 сентября начнется сезон охоты на бобра и выдру.
В Сморгонской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира сообщили, что 1 сентября в Беларуси начнется сезон охоты на бобра и выдру. Из-за этого в местах охоты могут появиться капканы.
Сезон охоты на этих животных продлится до 31 марта 2025 года. Как рассказал старший государственный инспектор Сморгонской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Виталий Гришечкин, охотиться на бобра и выдру можно как ружейным, так и безружейным способами.
Вот что (и кого) разрешено использовать при охоте:
• нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей,
• гладкоствольное оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью,
• охотничьи луки и арбалеты,
• маломерные суда без двигателя или с неработающим двигателем,
• охотничьих собак (за исключением гончих и борзых), капканы, ловушки (кроме петель).
Охотиться на бобра и выдру можно как в светлое, так и в темное время суток, отметил Гришечкин в комментарии газете «Ашмянскi веснiк». При этом устанавливать капканы и ловушки, проверять и доставать оттуда добычу разрешено только в светлое время суток.