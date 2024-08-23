В РФ разгорается свежий и очень своевременный скандал 3 Александр Невзоров

23.08.2024, 15:48

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Александр Невзоров

Эхо «голой вечеринки» долетело до Тамбова.

В РФ разгорается свежий и очень своевременный скандал.

На видео - директор правительственной автобазы Тамбовской области празднует свой день рождения. Массовика-затейника, судя по всему, заказали коллеги по работе. Они же и выложили видео в Сеть.

Тамбовский губернатор крайне возмущен и уже пообещал уволить чиновника за непотребства.

Отправят ли ростовую куклу вместе с директором автобазы искупать вину в окопы Донбасса - пока не известно. Будем следить.

Александр Невзоров, Telegram

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