В РФ разгорается свежий и очень своевременный скандал3
- Александр Невзоров
- 23.08.2024, 15:48
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Эхо «голой вечеринки» долетело до Тамбова.
В РФ разгорается свежий и очень своевременный скандал.
На видео - директор правительственной автобазы Тамбовской области празднует свой день рождения. Массовика-затейника, судя по всему, заказали коллеги по работе. Они же и выложили видео в Сеть.
Тамбовский губернатор крайне возмущен и уже пообещал уволить чиновника за непотребства.
Отправят ли ростовую куклу вместе с директором автобазы искупать вину в окопы Донбасса - пока не известно. Будем следить.
Александр Невзоров, Telegram