В Бешенковичах двух милиционеров избили «твердым тупым предметом» прямо на улице 12 23.08.2024, 15:55

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Один из них был в форме, второй — в штатском.

В Бешенковичах Витебской области двух милиционеров избили на улице «твердым тупым предметом». Один из них был в форме, второй — в штатском.

Об этом происшествии пишет сайт euroradio.fm со ссылкой на районную газету. Издание сообщает, что на 57-летнего жителя Бешенковичского района завели уголовное дело «за применение насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел».

Все началось с того, что в августе сотрудник милиции на улице в Бешенковичах остановил местного жителя «за совершение им правонарушения» (какого именно, не уточняется). Однако мужчина оказал сопротивление. Он нанес милиционеру «удары твердым тупым предметом по разным частям тела», причинил ему телесные повреждения.

На помощь избитому милиционеру прибежал его коллега, который в тот момент был в «гражданской форме одежды». Но и ему мужчина оказал сопротивление и нанес телесные повреждения. Каким именно предметом мужчина избивал силовиков, не уточняется.

В итоге жителя Бешенковичского района все же задержали. Сейчас он находится под стражей.

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