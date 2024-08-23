«Постоянно езжу на каблуках, исключение — если очень жарко» 7 23.08.2024, 16:11

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Могилевские байкерши рассказали о стереотипах и хейте.

Как правило, байкеры — люди на красивых дорогих мотоциклах — всегда вызывают эмоции у людей. Кто-то их откровенно не любит, а кто-то восхищается, особенно когда речь идет о байкерах женского пола. Если раньше считалось, что мотоциклы — это исключительно мужское увлечение, то в наше время встретить байкера на каблуках можно все чаще.

«Могилев.Онлайн» поговорил с байкершами Анастасией и Олесей о том, как реагируют на женщину за рулем мотоцикла на дорогах Могилева, о хейте в соцсетях и противостоянии мотоциклистов и водителей авто.

Могилевчанки познакомились год назад, как раз в тот момент, когда обе увлеклись байками. Девушки рассказывают, что за рулем авто сидят уже довольно давно, но только в 2023 году решились получить категорию на мотоцикл.

«Каталась двойкой пару раз, понравилось, захотелось попробовать самой. Пошла в автошколу получать категорию А. Во время учебы познакомились с Олесей, учились в одной группе», — рассказывает Анастасия.

Могилевчанка делится, что после окончания учебы в автошколе практически все свободное время проводила за рулем мотоцикла. Причем откатывала навыки не на трассе за городом, а прямо по Могилеву.

«В том году ездила исключительно только по городу. Каждый день, очень много, постоянно. Я не слазила, наверное, с этого мотоцикла. Я жила на нём. В городе тяжелее ездить, чем за городом. Там включил передачу и едешь прямо. А в городе всё-таки манёвры, машины, светофоры. Где-то нужно остановиться, где-то сообразить больше, чем по трассе. Поэтому я накатывала в городе. Поначалу было немного страшно, но страх прошел, когда почувствовала мотоцикл. Именно когда уже чувствовала вес мотоцикла, когда я его могла держать в руках», — рассказывает Анастасия.

Байкерша признается, что не обошлось без падений, к счастью, они были не травматичными.

«Уронила в том году байк четыре раза. Ничего не отломала. Поставила клетку специально, чтобы ничего не поломать. Поэтому все хорошо», — говорит девушка.

Анастасию и Олесю можно узнать среди сотен других байкеров по приметному, яркому образу: яркий шлем с такими же косичками, дерзкая расцветка самого двухколесного транспорта, женственные наряды и каблуки. По словам Анастасии, такой стиль был придуман еще раньше, чем сама идея купить мотоцикл.

«Образ был продуман раньше, чем куплен мотоцикл. Например, шлем я придумала давно. Вообще, сначала у меня возник в голове шлем, а потом уже желание сдать на права и сесть на мотоцикл», — признается Анастасия.

«Шлем художник разрисовывал. Косички уже сама плела. Да, постоянно езжу на каблуках, исключение — если очень жарко. Никаких трудностей это не вызывает от слова совсем», — добавляет девушка.

Могилевчанки признались, что мотоцикл одной из них стоит 4,5 тысячи долларов, другой — 3,3 тысячи долларов. По их мнению, это не много и не мало — средняя цена. При этом уточняют, что в этом году цены на байки значительно выросли.

На обслуживание мотоцикла у байкерш денег уходит примерно столько же, сколько и на средний автомобиль.

«Всё как у всех — это заправка, масло, цепь смазать, бензин. Мы даже не считали, сколько уходит на обслуживание. А на бензин уходит много, потому что мы катаемся много. Заправил полный бак и едешь пока стрелка вниз не ляжет», — наперебой рассказывают могилевчанки.

По словам девушек, в Могилеве нет мотосообщества, есть просто группы, в которые объединяются байкеры.

«Кто с кем дружит, тот с тем общается и состоит в группе. У нас свои друзья, свой круг общения. Кто-то с другой компанией катается. Если нужно куда-то вместе поехать, мы объединяемся. Например, в последний раз могилевские байкеры к мальчику, которому собирают деньги на лечение, поехали всей толпой», — рассказывает Олеся.

«Когда такое дело едут байкеры со всего Могилева. Тогда присоединился даже милиционер, который следил за порядком. Он тоже подъехал, 10 рублей положил в пакет, куда деньги собирали на лечение ребенку», — добавляет девушка.

Развеивать миф о том, что мотоциклистов не любят окружающие, могилевчанки не стали. Потому что, по мнению байкерш, это совсем не миф.

«Мотоциклистов не любят — это сто процентов. Все считают, что мотоциклисты — это потенциальные нарушители. Хотя я считаю, что машины нарушают гораздо больше. Меня на перекрестке один раз подрезали так, что я чуть не упала. Мотоциклисты намного аккуратнее ездят, чем машины. Потому что они отвечают не то что даже за свое здоровье, они рискуют своей жизнью. Все мотоциклисты понимают, что какое-то неправильное движение и все — хана», — говорит Анастасия.

Мнение подруги поддерживает и Олеся.

«Ты не в машине, ты не в домике. Ты едешь посреди дороги. Байкеры не сумасшедшие и безбашенные, как думают многие. Все прекрасно понимают и отдают себе отчет, что делают. Дело в том, что если мотоциклист едет со скоростью потока машин, то его не видно, он в слепой зоне у машин. Или если мотоцикл едет посередине, то машина не будет его видеть. Поэтому мы стараемся ехать чуть быстрее потока машин. Из-за этого и начинается, что, ой, они такие-сякие», — говорит девушка.

По словам могилевчанок, в нашем городе очень много байкеров, девушек из них — не более десяти процентов. А как реагируют могилевчане на девушку байкера?

«На нас смотрят все. Вероятно, потому, что у нас очень яркий образ. Но есть девушки, которых внешне не отличить от мужчин байкеров. Большей части людей мы нравимся. Негативные моменты тоже есть, но это такой маленький процент, один-два раза, что я даже и не запомнила. Больше положительных реакций, люди улыбаются», — говорит Анастасия.

При этом девушка рассказывает, что столкнулась с волной хейта в тик-токе после гибели известной байкерши Мототани. Могилевчанку даже путали с погибшей россиянкой. Кстати, на аккаунт Анастасии в соцсети подписано более 40 тысяч человек.

«После гибели Мототани в тик-токе меня просто прокляли, завалили негативными комментариями. Писали, что мне туда же дорога. Что мы хрустики, фарш, накрутимся на столб, так же, как Мотатаня. Некоторые даже путали ее со мной. Просто для тех, кто в этом вообще не разбирается, все байкеры на одно лицо. Они не смотрят, в чем одет человек, на каком мотоцикле — без разницы», — рассказывает Анастасия.

По словам могилевчанки, внимание на хейт она уже не обращает.

«Нет, иногда бывает, когда сильно цепляет, могу что-то ответить. А так по барабану на этот хейт. Поначалу читала, расстраивалась, переживала. А потом подумала да, пошли они. Зато охваты поднимаются», — говорит Анастасия.

Когда заканчивается мотосезон, который длится обычно с конца марта до начала ноября, могилевчанки пересаживаются в автомобиль. К слову, девушки за рулем с 18 лет. Для всех, кто мечтает оседлать железного коня, но не может на это решиться, байкерши советуют не боятся и реализовывать свои мечты.

«Просто не бояться и все. Чего-то очень хочется — нужно делать», — считают байкерши.

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