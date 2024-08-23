Defense News: США создадут сеть мелких баз в Тихом океане 3 23.08.2024, 16:20

На случай войны с Китаем.

ВВС США активно развивают сеть рассредоточенных баз и аэродромов в Тихоокеанском регионе, готовясь к возможному конфликту с Китаем. В рамках концепции Agile Combat Employment (ACE) планируется распределение воздушных операций по множеству небольших оперативных пунктов, что усложнит потенциальному противнику нанесение массированных ракетных ударов по американским объектам. Об этом пишет издание Defense News (перевод — «Фокус»), приводя слова начальника штаба ВВС США генерала Дэвида Олвина.

По словам военачальника, для обеспечения надежной защиты этих баз требуется улучшение активных оборонительных мер.

«Я бы чувствовал себя более уверенно, если бы у нас была более надежная активная защита баз. Если нам придется действовать с этих объектов, наличие активной обороны, безусловно, поможет противостоять угрозе большого количества ракетных атак», — сказал он.

Традиционно армия предоставляла и обслуживала системы ПВО, такие как Patriot и THAAD на объектах, но эти системы, вероятно, слишком дороги для Пентагона, чтобы размещать их на нескольких небольших островных базах по всему региону.

Технические особенности и подготовка летного состава

Концепция ACE предполагает использование различных баз, включая местные гражданские аэропорты и полевые аэродромы. Основное внимание уделяется обучению «многофункциональных летчиков», способных выполнять сразу несколько задач, таких как заправка самолетов и обеспечение безопасности.

Обозреватели отмечают, что в ходе недавних учений Bamboo Eagle отрабатывались методы работы в условиях смоделированного боевого пространства и управления распределенными подразделениями. Однако, по словам Олвина, пилотам следует продолжать подготовку, так как до необходимого уровня «пилоты пока не дотягивают».

Важной задачей остается противодействие ракетным атакам, особенно в условиях большого количества небольших баз, каждая из которых не может быть оборудована собственной противоракетной обороной. ВВС также уделяют внимание старым, но проверенным методам маскировки и обмана, используя фальшивые цели для запутывания противника.

«Старые добрые методы маскировки, сокрытия и обмана все еще живы и действуют», — подчеркнул генерал.

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