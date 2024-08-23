Эксперты назвали марки автомобилей, которые дешевле всего ремонтировать 2 23.08.2024, 16:27

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Забудете о безумных чеках на СТО.

Выбор автомобиля – это всегда важное решение, влияющее не только на комфорт вождения, но и на кошелек владельца. Особенно это касается затрат на обслуживание и ремонт, которые могут значительно отличаться в зависимости от марки и модели.

Недавнее исследование выявило автопроизводителей, чьи модели являются самыми дешевыми в эксплуатации и обслуживании. Интересно, что лидером списка стала марка, давно славящаяся своей надежностью. По данным платформы для покупки автомобилей Car Edge, проанализировавшей затраты на обслуживание различных марок в течение пяти лет, сформирован рейтинг самых экономичных в обслуживании автомобилей.

Лидер экономности

На вершине списка оказалась Toyota. Владельцы этих японских автомобилей тратят в среднем 1367 фунтов стерлингов на обслуживание в течение пяти лет. Эта марка завоевала репутацию надежного производителя благодаря использованию качественных материалов и компонентов, которые обеспечивают длительную эксплуатацию без значительных неисправностей.

Итальянская экономия

Второе место занял Fiat. Владельцы этих автомобилей тратят около 1545 фунтов стерлингов на техническое обслуживание за пять лет. Экономичность Fiat объясняется тем, что большинство моделей этого бренда – компактные городские автомобили с простой механикой и минимумом сложной электроники.

Японская надежность

Третье место досталось Mitsubishi. Содержание этих авто обходится владельцам примерно в 1573 фунта стерлингов за пятилетний период. Хотя Mitsubishi не является лидером продаж на британском рынке, бренд славится надежными внедорожниками и пикапами, редко нуждающимися в серьезном ремонте.

Этот рейтинг может оказаться полезным ориентиром для тех, кто планирует приобрести новый автомобиль. Учет расходов на обслуживание поможет сэкономить значительные суммы в долгосрочной перспективе. Следует отметить, что экономичность в обслуживании часто идет бок о бок с надежностью. Так, Toyota и Mitsubishi регулярно получают высокие оценки в исследованиях надежности, проводимых независимыми экспертами.

Выбирая автомобиль, важно учитывать не только его первоначальную стоимость, но и дальнейшие затраты на эксплуатацию. Этот рейтинг демонстрирует, что экономичные в обслуживании автомобили могут относиться к разным ценовым категориям, от доступных городских малолитражек до надежных внедорожников.

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