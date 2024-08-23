Российский историк: Кремль смирился с потерей территорий 3 23.08.2024, 16:37

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И готов договариваться.

Российское руководство осознает возможность длительного пребывания украинских войск на территории Курской области и готово рассмотреть вариант заключения мирного соглашения. Об этом в интервью UkrLife сообщил российский историк и политолог Валерий Соловей. По его словам, Кремль также объективно оценивает свои перспективы в обороне других соседних регионов и ожидает потенциальных новых потерь территорий.

«В элитах настроения в пользу заключения мирного соглашения не просто усилились, а произошла резкая интенсификация попыток консультаций о мире. Украинское контрнаступление добилось такой цели, если оно ее ставило... Понятно, что украинские войска смогут там закрепиться, в Кремле ожидают, что они расширят контроль на соседние области и что это может оказаться надолго. Российское руководство смирилось с потерей отдельных территорий. Они просто смирились», - заявил он.

Также историк пояснил, почему Россия пока не идет на снижение интенсивности наступления на Донбассе.

«Они готовы договариваться, но хотели бы выйти из этой ситуации победителями, или по крайней мере, не проигравшей стороной. А как это сделать? Надо сохранить видимость каких-то успехов, каких-то завоеваний. Получится или нет – совсем не факт. Когда в мае украинскому руководству были сделаны мирные предложения, там речь шла об обмене украинских территорий на украинские. А сейчас речь идет об обмене российских территорий на украинские. А в политическом, репутационном плане это иная ситуация», - рассказал Валерий Соловей.

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