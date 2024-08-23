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Белорусов предупредили о неправильном отображении баланса на банковских картах

  • 23.08.2024, 16:44
Белорусов предупредили о неправильном отображении баланса на банковских картах

Когда ждать сбои?

24 августа «Белинвестбанк» проведет технические работы на своих платформах мобильного и интернет-банкинга. В связи с этим возможны сбои в отображении баланса на картах.

Работы будут проводиться с 09:00 до 15:00, и в этот период могут быть недоступны услуги, связанные с продлением и перевыпуском платежных карт, их активацией и другими функциями.

Также в это время возможны ошибки в отображении остатка на картах при проведении транзакций, таких как зачисление средств, переводы между картами, а также пополнение через систему ЕРИП.

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