Белорусов предупредили о неправильном отображении баланса на банковских картах 23.08.2024, 16:44

Когда ждать сбои?

24 августа «Белинвестбанк» проведет технические работы на своих платформах мобильного и интернет-банкинга. В связи с этим возможны сбои в отображении баланса на картах.

Работы будут проводиться с 09:00 до 15:00, и в этот период могут быть недоступны услуги, связанные с продлением и перевыпуском платежных карт, их активацией и другими функциями.

Также в это время возможны ошибки в отображении остатка на картах при проведении транзакций, таких как зачисление средств, переводы между картами, а также пополнение через систему ЕРИП.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com