Белорусов предупредили о неправильном отображении баланса на банковских картах
- 23.08.2024, 16:44
Когда ждать сбои?
24 августа «Белинвестбанк» проведет технические работы на своих платформах мобильного и интернет-банкинга. В связи с этим возможны сбои в отображении баланса на картах.
Работы будут проводиться с 09:00 до 15:00, и в этот период могут быть недоступны услуги, связанные с продлением и перевыпуском платежных карт, их активацией и другими функциями.
Также в это время возможны ошибки в отображении остатка на картах при проведении транзакций, таких как зачисление средств, переводы между картами, а также пополнение через систему ЕРИП.