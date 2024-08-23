Опытный грибник попросил белорусов не совершать «варварскую ошибку» 3 23.08.2024, 17:06

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Ее все чаще допускают в погоне за лесным урожаем.

Обилие грибов в нынешнем году и масштабы, с которыми некоторые белорусы их собирают, начали начали пугать опытных грибников. В погоне за лесным урожаем некоторые белорусы начали буквально выгребать леса и подстилку, оставляя огромные проплешины. Опытный грибник Александр Жук пожаловался на «варварский» сбор грибов и рассказал, чем оборачивается такая «тихая охота» для лесов, пишет telegraf.news.

По словам Владимира Жука, в последние годы в местах, где он «на сотне квадратных метров мог набрать половину ведра лисичек» теперь ничего нет. Однако всё чаще он наблюдает в лесу проплешины площадью «с ладонь и до квадратного полуметра».

«Варварски сорван моховой подстил, и на голой земле можно видеть остатки грибницы», — рассказал грибник и отметил, что таким «диким способом сбора лисичек» возмущены и другие грибники, с которыми он общался.

Он напомнил, что одна грибница может плодоносить 3-5 лет и за это время даёт начало десяткам новых грибниц.

«Каждая лисичка выбрасывает десятки тысяч спор, но только отдельные, попадая в благоприятные условия, прорастают и дают начало новой грибнице. Выросшая одна лисичка – это и есть признак молодой грибницы. Снимать моховой, листовой, хвойный подстил – значит уничтожить грибницу. Равносильно тому, что спилить яблоню ради одного яблочка», — высказался Александр Жук в вилейской районной газете «Шлях Перамогi».

Александр отметил, что, по его наблюдениям, «варварски» собирают лисички вовсе не дети, а взрослые, которые забыли, как правильно нужно собирать грибы. По его мнению, лучшим способом сбора лисичек является их аккуратное срезание без повреждения подстилки.

«Настоящий грибник срежет лисичку так, что не будет видно, где она росла, аккуратно достанет её из-под мха или другого подстила. Правильный сбор грибов приводит к их увеличению лесу. Если разрушение подстила пойдёт такими темпами, как сейчас, лисичка может стать редким грибом в наших лесах…», – резюмировал грибник.

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