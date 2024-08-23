Генерал СБУ указал на три важных фактора операции ВСУ под Курском 23.08.2024, 17:28

Виктор Ягун

Украина получила актив на переговорах, ценность которого может увеличить.

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в интервью каналу «Сейчас» заявил, что операция ВСУ на территории Курской области России обеспечила создание «буферной зоны», что обезопасило Сумы от атак. При этом Украина получила актив на переговорах, ценность которого может увеличить.

Так, создание «буферной зоны» на северных границах Украины генерал назвал реализацией тактического военного плана.

«Украина смогла сделать буферную зону на том участке, где возможен риск наступления на Сумы», - пояснил он.

Также бывший чиновник СБУ не исключает масштабирования операции ВСУ в Курской области с получением контроля над другими регионами РФ, что станет важным активом на переговорах о прекращении войны с Россией.

«Теперь, если Путин говорит – проводите переговоры с учетом ситуации на земле, то вот мы ситуацию на земле и будем учитывать. И неизвестно, будет ли Украина расширять этот плацдарм за счет других российских областей, и способны ли они защитить эти области» , – отметил Виктор Ягун.

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