Американские ученые рассказали, как омолодить организм за пять дней 8 23.08.2024, 17:37

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Сохранить молодость и здоровье не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Американские ученые провели ряд исследований, результаты которых показали, что сохранить молодость и здоровье не так сложно, как кажется на первый взгляд. Для этого всего лишь нужно соблюдать определенный рацион питания, с помощью которого организм омолаживается уже за пять дней, пишет MEN's LIFE.

Авторами эксперимента стали ученые из Южно-Калифорнийского университета и итальянские эксперты Института молекулярной онкологии. Научные работники провели опыт на лабораторных грызунах, посадив их на специальную диету продолжительностью 5 дней.

Рацион мышей состоял исключительно из постных блюд, калорийность которых с каждым днем все больше понижалась. Так, сначала специалисты снизили ее на 15%, а ближе к концу исследования - на 50%.

Проанализировав результаты опытов, ученые обнаружили, что подобранный ими рацион питания оказывает крайне положительное влияние на регенерацию клеток, значительно притормаживая процесс старения всего организма. На человеческий организм такая диета способна воздействовать точно таким же образом.

Данное открытие еще раз доказывает, что состояние здоровья человека очень сильно зависит от того, насколько правильно он питается.

Научные работники настоятельно рекомендуют сделать основой своего рациона разнообразные овощные супы и травяной чай из ромашки.

Кроме того, авторы исследования утверждают, что перемены в рационе в пользу постных блюд с низкой калорийностью способны оказать позитивное влияние и на внешний вид человека.

Также правильное питание значительно снижает риск возникновения сахарного диабета, рака и болезней сердечно-сосудистой системы.

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