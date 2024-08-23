Эксперт: Уничтожение парома в порту «Кавказ» стало важным ударом по логистике россиян
- 23.08.2024, 18:07
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Оккупанты стоят перед дилеммой.
Паром «Конро Трейдер», уничтоженный в порту «Кавказ», был основным логистическим элементом связи между Российской Федерацией и временно оккупированным Крымом.
Об этом FREEДОМ рассказал спикер Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук.
Он отметил, что это важный удар по логистике противника.
- Если мы говорим о данном пароме, то он был последним паромом, который мог перевозить именно железнодорожные составы. Потому что мы знаем: Керченский мост после соответствующих ударов украинских Сил обороны стопроцентно и полноценно не может оперировать именно железнодорожными грузами в таком объеме. Поэтому этот паром был, наверное, основной такой веткой, основным логистическим элементом связи между Российской Федерацией и временно оккупированным Крымом, — сказал спикер.
По его словам, паром перевозил топливо, которое предназначалось для группировки российских оккупационных войск «Днепр», оперирующих на южном фланге фронта.
- Еще осталось несколько паромов, которые могут использовать и перевозить автомобильную технику, но мы сами прекрасно понимаем, что это совершенно не те объемы. Сегодня россияне стоят перед дилеммой, какой железнодорожный паром попытаться притащить в порт «Кавказ», но, я думаю, что на сегодняшний момент это просто нереально и вряд ли у них получится», — сказал Братчук.
Он также прогнозирует, что у россиян будут проблемы с топливом, особенно на фоне пожара на нефтебазе в Ростовской области.