15-летнюю школьницу отправили в закрытое спецучилище из-за «оскорбления» милиционера 4 23.08.2024, 18:11

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На два года.

В Глуске по обвинению в «оскорблении милиционера» судили 15-летнюю школьницу, сообщил правозащитный проект Mayday.

Заявление на подростка в суд подала районная комиссия по делам несовершеннолетних Глусского райисполкома. В документе указывалось, что «девочка, являющаяся учащейся 10 класса одного из учреждений образования Глуска, нуждается в особых условиях воспитания».

По заявлению пресс-службы Глусского районного суда, школьница «неоднократно рассматривалась на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних в связи с пропусками учебных занятий без уважительных причин, предупреждалась о недопустимости подобного поведения».

Основанием для уголовного дела послужил тот факт, что в феврале 2024 года девушка якобы «путем изготовления видеоролика оскорбительного характера, размещенного в глобальной сети Интернет, совершила умышленное оскорбление представителя власти в лице сотрудника органов внутренних дел, то есть преступление, предусмотренное статьей 369 УК».

Помимо этого, ей также вменили административное правонарушение за «оскорбление» (ст. 10.2 КоАП) директора одного из учреждений Глуска.

В судебном заседании в Глусском районном суде против обвинений выступила и сама девушка, и ее родители.

Однако, суд пришел «к выводу о том, что методы профилактического воздействия результатов не дают» и «коррекция ее поведения не может быть осуществлена по месту жительства».

Решением суда 15-летнюю девушку решили отправить в специальное учреждение сроком на два года.

Приговор был обжалован, но Могилевский областной суд оставил решение в силе.

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