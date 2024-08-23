15-летнюю школьницу отправили в закрытое спецучилище из-за «оскорбления» милиционера

15-летнюю школьницу отправили в закрытое спецучилище из-за «оскорбления» милиционера4
- 23.08.2024, 18:11
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На два года.
В Глуске по обвинению в «оскорблении милиционера» судили 15-летнюю школьницу, сообщил правозащитный проект Mayday.
Заявление на подростка в суд подала районная комиссия по делам несовершеннолетних Глусского райисполкома. В документе указывалось, что «девочка, являющаяся учащейся 10 класса одного из учреждений образования Глуска, нуждается в особых условиях воспитания».
По заявлению пресс-службы Глусского районного суда, школьница «неоднократно рассматривалась на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних в связи с пропусками учебных занятий без уважительных причин, предупреждалась о недопустимости подобного поведения».
Основанием для уголовного дела послужил тот факт, что в феврале 2024 года девушка якобы «путем изготовления видеоролика оскорбительного характера, размещенного в глобальной сети Интернет, совершила умышленное оскорбление представителя власти в лице сотрудника органов внутренних дел, то есть преступление, предусмотренное статьей 369 УК».
Помимо этого, ей также вменили административное правонарушение за «оскорбление» (ст. 10.2 КоАП) директора одного из учреждений Глуска.
В судебном заседании в Глусском районном суде против обвинений выступила и сама девушка, и ее родители.
Однако, суд пришел «к выводу о том, что методы профилактического воздействия результатов не дают» и «коррекция ее поведения не может быть осуществлена по месту жительства».
Решением суда 15-летнюю девушку решили отправить в специальное учреждение сроком на два года.
Приговор был обжалован, но Могилевский областной суд оставил решение в силе.