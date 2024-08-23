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В Сеть попала английская задачка на внимательность

  • 23.08.2024, 18:21
В Сеть попала английская задачка на внимательность

Дети в Лондоне решают ее за пять секунд.

Более 100 лет назад англичане предлагали своим детям это упражнение на концентрацию для развития бдительности и внимания к деталям. В то время средний дошкольник в Англии мог найти зонт на картинке менее чем за 5 секунд, пишет «Вокруг света». А вы сможете повторить такой результат?

Перед началом задания убедитесь, что у вас есть свободные 5 минут, в течение которых вас никто не побеспокоит. Поставьте на телефоне режим без звука и дайте немного отдыха своим глазам: закройте их на несколько секунд и сосчитайте до 10. Готовы? Тогда запустите секундомер и приступайте к поиску.

Если вы не сможете найти зонт за 5 секунд, не унывайте и продолжайте поиск. Это отличная тренировка для вашей внимательности и воображения.

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