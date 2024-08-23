Какие бывают шенгенские визы и как не нарваться на «визовый карантин»? 23.08.2024, 18:40

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Несколько полезных советов для белорусских туристов.

В белорусских соцсетях второй день обсуждают историю с группой белорусских туристов, у которых возникли проблемы с шенгенскими визами во время туристической поездки, пишет smartpress.by.

Напомним, белорусы с шенгенскими визами, выданными Грецией, направлялись на туристическом автобусе в Испанию, были остановлены в Германии и за нарушение визовых правил отправлены назад в Беларусь.

Что такое шенгенская виза?

Это единая виза, которая разрешает находиться в странах Шенгенского соглашения. И это не то же самое, что страны Евросоюза. Некоторые страны не являются членами ЕС, но они входят в Шенгенскую зону, а в некоторых странах ЕС, наоборот, не действует Шенген – в Ирландии и на Кипре.

90/180

Шенгенская виза является краткосрочной визой. Это подразумевает общее пребывание в странах Шенгена не более 90 дней в течение 180 дней.

Какие бывают шенгенские визы?

Визы бывают трех типов:

Шенгенская виза типа A: выдается исключительно для транзита через аэропорты государств Шенгенской зоны.

Шенгенская виза типа C: обычно именно об этой визе идет речь, когда говорят о шенгенской визе. Это краткосрочная виза, которая действительна для одного или нескольких въездов в страны Шенгенского соглашения.

Виза типа D: долгосрочная виза на срок более 90 дней. Обычно эти визы выдаются для работы или учебы заграницей. Важно! Визы типа D являются национальными, а не шенгенскими.

Какие бывают шенгенские визы типа С?

Получить такую визу можно с разными целями: туризм, посещение родственников, лечение, деловая поездка, спорт, языковые курсы, посещение выставок. Эту цель указывают при подаче заявления на выдачу визы в посольстве. Важно! Эта виза не дает право на работу или учебу. Это будет нарушением визовых правил.

Виза типа C бывает:

- для однократного въезда. Обычно такие визы выдаются под конкретную поездку. Но может быть выдана и на более длительный срок. Максимум пребывания по такой визе - до 90 дней в течение 180-дневного периода.

- для двукратного въезда. Аналогична предыдущей визе, но можно въехать два раза. Максимум пребывания такой же - до 90 дней в течение 180-дневного периода.

- для многократного въезда, или мультивиза. Может выдаваться на 3 месяца, полгода, год, два, три и пять лет. Позволяет въезжать в Шенгенскую зону столько раз, сколько вы хотите на срок не более 90 дней в течение 180-дневного периода.

Например

Например, у вас трехлетняя мультивиза сроком действия с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года. Значит вы можете пребывать в Шенгенской зоне не более 90 дней в течение полугода. Поэтому, важно, если вы часто выезжаете за границу, подсчитывайте сколько дней вы уже пребывали в Шенгенской зоне.

Что такое рабочая/учебная виза, или виза типа D?

Такая виза бывает только национальной, и ее выдают на срок превышающий 90 дней. Обычно такую визу называют рабочей или учебной.

С такой визой можно жить на территории выдавшей ее страны. Кроме того, с этой визой можно перемещаться по другим государствам Шенгенской зоны. В таком случае тоже действует правило 90/180, как и с краткосрочной шенгенской визой.

Важные визовые правила

Заявление на получение шенгенской визы нужно подавать в консульство той страны, которую вы собираетесь посетить. То есть, если вы собираетесь в Испанию, то и обращаться за визой нужно в испанское посольство.

Если вы намерены посетить более чем одно государство Шенгенского соглашения, то нужно обращаться в консульство страны основного назначения (т.е. в страну, которая является основной целью поездки или более длительного пребывания).

А если вы намерены посетить более чем одну страну, количество дней пребывания в которых равно, заявление необходимо подавать в консульство страны, границу которой вы будете пересекать первой.

Важно! Краткосрочная виза не дает автоматического права на въезд в Шенгенскую зону. На границе (или во время других проверок), возможно, от вас потребуют не только показать визу, но и предоставить дополнительные документы, например, информацию, подтверждающую достаточное наличие у вас денег для пребывания и возвращения в страну проживания, страховку, билеты на самолет, бронь гостиницы. Рекомендуется иметь при себе копии документов, которые предоставлялись во время оформления визы.

За что могут отправить в «визовый карантин»?

За нарушение визовых правил. Как в случае с ранее упомянутыми туристами, виза была выдана одним государством, а путешественник отправился в другую страну.

Еще одно нарушение – нарушение правила 90/180. То есть вы в общей сложности пребывали на территории стран Шенгена более 90 дней в течение полугода. Поэтому еще раз, подсчитывайте количество дней ваших путешествий.

Также одним из наиболее распространенных визовых нарушений является просроченная виза. Просроченной считается виза, у которой завершился срок действия к тому времени, как человек пересек границу, даже если счет идет на минуты. Если это произошло ввиду форс-мажорной ситуации (болезнь, отмена рейса), то позаботьтесь о документальном подтверждении. Например, справка из больницы, или уведомление авиаперевозчика.

Наказания могут быть разными в зависимости от нарушения, причины и, в случае просроченной визы, количества дней. В любом случае, информация о нарушении будет внесена в базу данных (база SIS), доступ к которой есть в миграционных и посольских органах государств ЕС.

Чаще всего для нарушителей визового режима вводят "визовый карантин". В течение определенного срока просто не откроют следующую шенгенскую визу. Срок такого карантина может длиться до 5 лет.

Также может быть назначен штраф. Решение о его размере принимает пограничный офицер, учитывая все факторы нарушения. Он может колебаться от 100 до 4000 евро.

Еще одна мера наказания - депортация.

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