Новый китайский Haval F7 уже приехал в Минск 23.08.2024, 19:09

Названы цены.

В Минск привезли второе поколение кроссовера Haval F7. Модель доступна с двумя типами привода и двумя двигателями.

Переднеприводная версия имеет мотор объемом 1,5 литра мощностью 150 л. с. Полноприводный вариант оснащается двухлитровым агрегатом на 192 л. с. Оба ДВС идут в паре с семиступенчатой роботизированной КПП. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,3 литра на 100 километров для переднеприводной версии и 8,6 литра — для комплектации с полным приводом.

Цена максимальной комплектации Tech Plus на автомобили в наличии составит 111 300 рублей. Известны предварительные цены и на остальные модификации: Elite 1,5T 2WD обойдется в 82 500 рублей, Premium 1,5 2WD будет стоить 89 900 рублей, Elite 2,0T 4WD — 96 400 рублей, а Premium 2,0T 4WD — 103 700 рублей. Продажи модели стартуют в сентябре.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com