В РФ вслед за «Газпромом» финансово сдулась самая богатая нефтяная компания

В РФ вслед за «Газпромом» финансово сдулась самая богатая нефтяная компания5
- 23.08.2024, 19:19
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Она засекретила почти все финансовые показатели.
Проблемы, связанные с санкциями, продолжают накатывать снежным комом на российские энергетические компании, пишет dialog.ua.
В мае были обнародованы катастрофические цифры для «Газпрома», из которых следует, что чистый убыток газового гиганта по итогам прошлого года составил 629 млрд рублей (порядка 6,7 млрд долларов), а теперь стало известно об убыточности самой богатой нефтяной компании России - «Сургутнефтегаза».
Согласно документу, опубликованному «Сургутнефтегазом» 5 августа, убыток этой компании во втором квартале текущего года составил 129,9 млрд российских рублей. Чистая прибыль компании за первое полугодие обрушилась в 6 раз - до 139,9 млрд рублей.
На фоне такого удручающего положения «Сургутнефтегаз» засекретил почти все финансовые показатели. В частности, компания отказалась публиковать в отчетности данные выручки, себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, а также доходов от «дочерних» предприятий.
Помимо этого, засекречена информация о краткосрочных и долгосрочных займах, объемах активов, запасах наличных и уставном капитале.
«Сургутнефтегаз» - лидер среди российских нефтяных компаний по объему наличных на счетах. К началу полномасштабного вторжения РФ в Украину компания имела в резервах порядка 50 млрд долларов.