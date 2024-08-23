В РФ вслед за «Газпромом» финансово сдулась самая богатая нефтяная компания 5 23.08.2024, 19:19

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Она засекретила почти все финансовые показатели.

Проблемы, связанные с санкциями, продолжают накатывать снежным комом на российские энергетические компании, пишет dialog.ua.

В мае были обнародованы катастрофические цифры для «Газпрома», из которых следует, что чистый убыток газового гиганта по итогам прошлого года составил 629 млрд рублей (порядка 6,7 млрд долларов), а теперь стало известно об убыточности самой богатой нефтяной компании России - «Сургутнефтегаза».

Согласно документу, опубликованному «Сургутнефтегазом» 5 августа, убыток этой компании во втором квартале текущего года составил 129,9 млрд российских рублей. Чистая прибыль компании за первое полугодие обрушилась в 6 раз - до 139,9 млрд рублей.

На фоне такого удручающего положения «Сургутнефтегаз» засекретил почти все финансовые показатели. В частности, компания отказалась публиковать в отчетности данные выручки, себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, а также доходов от «дочерних» предприятий.

Помимо этого, засекречена информация о краткосрочных и долгосрочных займах, объемах активов, запасах наличных и уставном капитале.

«Сургутнефтегаз» - лидер среди российских нефтяных компаний по объему наличных на счетах. К началу полномасштабного вторжения РФ в Украину компания имела в резервах порядка 50 млрд долларов.

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