Трое маленьких детей в Беларуси отравились бледной поганкой

Трое маленьких детей в Беларуси отравились бледной поганкой8
- 23.08.2024, 19:25
- 3,168
Они в очень тяжелом состоянии.
— Трое маленьких детей — 8, 3,5 и почти 2 года — отравились грибом бледной поганки. Сейчас они находятся в двух ведущих медучреждениях страны — МНПЦ хирургии, трансплантации и гематологии и в детской инфекционной больнице Минска, — рассказал директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, главный внештатный хирург-трансплантолог Минздрава Олег Руммо.
По его словам, дети поступили в больницы накануне, сейчас они находятся в крайне тяжелом состоянии. Врачи ведут наблюдение и проводят необходимый комплекс лечебно-диагностических мероприятий, чтобы состояние пациентов стабилизировалось.
— Также занимаемся поиском доноров в случае необходимости трансплантации. Если наступит тотальный некроз печени, это станет единственной возможностью спасти детям жизнь. Донорами согласны стать родители, осталось проверить совместимость, — добавил Руммо.
В Минздраве отметили, что сейчас в Беларуси участились случаи отравления грибами.