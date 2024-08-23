СМИ: На пароме, потопленном ВСУ в порту «Кавказ», было не только топливо, но и военный груз 6 23.08.2024, 19:34

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Паром полностью уничтожен.

В четверг, 22 августа, ВСУ успешно поразили паром «CONRO TRADER», который курсировал между Краснодарским краем (РФ) и оккупированным Крымом. На борту в момент атаки, помимо топлива, находился еще и военный груз.

Об этом сообщил влиятельный ресурс «Досье Шпиона», который, предварительно, связан с ВС РФ.

«В момент удара на борту… находилось 28 железнодорожных вагонов (14 цистерн с топливом и 14 с грузом военного назначения)», - рассказал Telegram-канал. Что это за груз, ресурс уточнять не стал.

Примерно спустя 40 минут после удара огонь с носовой части корабля перебрался на цистерны, началась детонация груза. Пожар удалось полностью потушить только к утру 23 августа. Паром был полностью уничтожен.

Источник уточнил, что на момент удара на борту находились 15 членов экипажа, все были спасены.

- Это второй случай применения «Нептуна» по парому, который осуществляет доставку грузов на территорию Крыма, - напомнили в «Досье Шпиона». Так, ровно месяц назад 27 июля ВСУ успешно ударили по железнодорожному парому «Славянин».

Проект «Схемы» опубликовал спутниковые снимки порта «Кавказ» после украинского удара. Судя по фото, помимо парома, были повреждены также несколько судов, стоявших рядом. Также серьезное повреждение получила инфраструктура порта.

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