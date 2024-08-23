«Размер впечатляет»: белоруска показала в соцсети, какой арбуз смогла вырастить в огороде

«Размер впечатляет»: белоруска показала в соцсети, какой арбуз смогла вырастить в огороде4
- 23.08.2024, 20:10
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Сорт называется «Огонек».
Белоруска поделилась в TikTok видео арбуза, который смогла вырастить на своих грядках в этом году, и не могла сдержать смех, потому что плод оказался очень маленьким. Правда, позже автор ролика призналась, что арбуз даже порадовал ее, отмечает «Зеркало».
«Когда переполняет гордость, что вырастила белррусский арбуз! Размер впечатляет!» — сообщила женщина в видео.
@dachnie_and_cats_strasti Белорусский арбуз! #арбуз #размеримеетзначение #беларусь #смешноевидео ♬ Laughing - Gianluca Marino
Пользователи в комментариях поспешили ее утешить, подсказав, что этот сорт называется «Огонек» и он обычно всегда маленький, но сладкий.
Автор видео в комментариях призналась, что он действительно получился очень сладким, хотя этого не ожидал никто в семье.
Автор видео добавила, что купила «два кустика рассады на рынке», но вырос только один, зато вкусный и сладкий, на большую семью едва смогли поделить его.