«Размер впечатляет»: белоруска показала в соцсети, какой арбуз смогла вырастить в огороде 4 23.08.2024, 20:10

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Сорт называется «Огонек».

Белоруска поделилась в TikTok видео арбуза, который смогла вырастить на своих грядках в этом году, и не могла сдержать смех, потому что плод оказался очень маленьким. Правда, позже автор ролика призналась, что арбуз даже порадовал ее, отмечает «Зеркало».

«Когда переполняет гордость, что вырастила белррусский арбуз! Размер впечатляет!» — сообщила женщина в видео.

Пользователи в комментариях поспешили ее утешить, подсказав, что этот сорт называется «Огонек» и он обычно всегда маленький, но сладкий.

Автор видео в комментариях призналась, что он действительно получился очень сладким, хотя этого не ожидал никто в семье.

Автор видео добавила, что купила «два кустика рассады на рынке», но вырос только один, зато вкусный и сладкий, на большую семью едва смогли поделить его.

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