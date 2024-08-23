закрыть
23 августа 2024, пятница, 20:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Размер впечатляет»: белоруска показала в соцсети, какой арбуз смогла вырастить в огороде

4
  • 23.08.2024, 20:10
  • 2,666
«Размер впечатляет»: белоруска показала в соцсети, какой арбуз смогла вырастить в огороде

Сорт называется «Огонек».

Белоруска поделилась в TikTok видео арбуза, который смогла вырастить на своих грядках в этом году, и не могла сдержать смех, потому что плод оказался очень маленьким. Правда, позже автор ролика призналась, что арбуз даже порадовал ее, отмечает «Зеркало».

«Когда переполняет гордость, что вырастила белррусский арбуз! Размер впечатляет!» — сообщила женщина в видео.

@dachnie_and_cats_strasti Белорусский арбуз! #арбуз #размеримеетзначение #беларусь #смешноевидео ♬ Laughing - Gianluca Marino

Пользователи в комментариях поспешили ее утешить, подсказав, что этот сорт называется «Огонек» и он обычно всегда маленький, но сладкий.

Автор видео в комментариях призналась, что он действительно получился очень сладким, хотя этого не ожидал никто в семье.

Автор видео добавила, что купила «два кустика рассады на рынке», но вырос только один, зато вкусный и сладкий, на большую семью едва смогли поделить его.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы стали злее и добрее
Мы стали злее и добрее Ирина Халип
Градус фарса
Градус фарса Станислав Кучер
Сильный удар по режиму Путина
Сильный удар по режиму Путина Аббас Галлямов
Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников