Норвегия передала Украине лицензию на производство артснарядов Nammo 1 23.08.2024, 20:18

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Правительство страны также согласилось профинансировать процесс.

Министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что Норвегия передала Украине лицензию на производство артснарядов 155 мм Nammo.

- Благодарны Норвегии за лицензию на производство снарядов 155 мм. Переговоры с норвежско-финской Nammo продолжались уже давно - и я рад сообщить, что сегодня правительство Норвегии не только разрешило передачу лицензии на производство артиллерийских снарядов натовского калибра украинской компании, но и согласилось профинансировать этот процесс, - написал он в Telegram.

Украинский министр отметил, что это уже вторая лицензия на производство снарядов 155 калибра в Украине - первой была лицензия от KNDS/Nexter. «Мы всегда будем благодарны партнерам за помощь в виде снарядов, но еще больше мы благодарны за поддержку именно локального производства. Производить как можно больше снарядов в Украине важно как с точки зрения эффективности и логистики, так и с точки зрения экономики», - добавил Камышин.

В свою очередь правительство Норвегии официально информирует, что открыло путь для передачи норвежских оборонных технологий Украине, страна выделяет финансирование на это.

- Норвегия сейчас делает вклад, передавая боеприпасы из своих собственных запасов и непосредственно от промышленности. Теперь Nammo хочет поделиться своей технологией с Украиной. Это означает, что украинские силы смогут получать поставки быстрее, - говорит министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

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