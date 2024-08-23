Точечные атаки: эксперт спрогнозировал направления будущего наступления ВСУ 23.08.2024, 20:34

Россиянам очень сложно оборонять Крым.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал «24 Каналу», что на любые события на территории украинского государства можно смотреть с разного ракурса.

По его мнению, у Сил обороны Украины есть много направлений, которыми можно двигаться не масштабируя атаки, однако выполняя серьезные наступательные действия.

Роман Свитан отметил, что для Украины Крым остается важной целью. Россиянам очень сложно оборонять полуостров.

- Если подойти к Армянску, то можно, прикрываясь на правом фланге Черным морем, а на левом – линией фронта, выйти на Крым, чтобы уничтожать российские военные объекты там. Это не масштабная атака, а контрнаступление стратегического уровня, что может привести к серьезным последствиям для российской армии, – сказал он.

Полковник ВСУ в запасе отметил, что без Крыма оккупантам не нужен Донбасс или сухопутный коридор там.

На территории Украины линия фронта достигает более тысячи километров. По словам военного эксперта, ни у ВСУ, ни у россиян нет достаточного количества сил и средств, чтобы на всей этой территории проводить масштабные наступательные действия.

- А вот точечные атаки Сил обороны на Курском направлении смогут решить стратегическую задачу деоккупации всей Украины, – предположил Свитан.

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