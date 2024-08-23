Могут ли в Беларуси наказать водителя за медленную езду? 23.08.2024, 20:41

Разбирались автоэксперты.

Все знают, что за превышение скорости водителю рано или поздно, но прилетает наказание. А что же делают с теми, кто, наоборот, ездит слишком медленно?

В редакцию abw.by обратился читатель Дмитрий:

«У меня есть загородный дом в Мядельском районе – Нарочанский край, как я люблю говорить. На выходные мы с семьей постоянно выезжаем туда на отдых. И тут такое дело: как-то я обогнал по пути машину. На следующие выходные, вновь обгоняя еле-еле движущийся автомобиль, обратил внимание, что это та же машина, как и водитель за ее рулем – молодая девушка. Да и пассажир тот же – парень, который, по всей видимости, учит свою пассию ездить.

Я против женщин за рулем ничего не имею, но не понимаю водителей, которые тянутся со скоростью не более 50 км/ч по дороге, где в одном направлении только одна полоса для движения, причем довольно интенсивного. Обогнать очень сложно, поэтому собирается «пробка». А съехать на полосу разгона и пропустить другие машины они почему-то не догадываются.

Все мы знаем, что ГАИ за превышение скорости наказывает по полной. А есть ли наказание для «тошнотов», как их еще называют, которые как черепахи по дорогам передвигаются, мешая другим? Меня так и подрывает отправить запись с регистратора в ГАИ, но я не уверен, можно ли вообще за такое привлечь к ответственности».

Разрешенная скорость

Начнем с напоминания о том, с какой скоростью можно ехать на автомобиле вне населенного пункта. Согласно п. 89 ПДД скорость транспортного средства на автомагистралях не должна превышать 120 км/ч. В нашем случае речь не про автомагистрали – здесь скорость должна быть не более 90 км/ч.

Если за рулем водитель со стажем до 2 лет, ему разрешается двигаться не быстрее 70 км/ч (и это при наличии соответствующей наклейки на авто). Это же относится и к тем, кто обучается вождению. При этом обучение должно быть официальным и рядом должен находиться сертифицированный инструктор.

Обучать на дорогах вождению самостоятельно в Беларуси запрещено, иначе накажут и водителя, и пассажира. Первого за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, второго – за передачу права управления лицу, такого права не имеющему.

Водитель-черепаха

Теперь к основному вопросу. Если по дороге, где разрешено ездить со скоростью 90 км/ч, машина едет со скоростью, например, 50 км/ч, это, естественно, доставляет другим автовладельцам неудобства. Ведь обгон при интенсивном встречном движении – маневр опасный.

Предположим, что у девушки-водителя, о которой идет речь, права есть и стаж ее вождения более 2 лет. Как следует из п. 91.4 ПДД, водителю запрещено создавать препятствия для дорожного движения, двигаясь без вынужденной необходимости с малой скоростью, а также двигаться с меньшей скоростью, чем установлено знаком «Ограничение минимальной скорости» (при наличии такого знака).

«Без вынужденной необходимости» – это ключевой момент. Если ограничений по стажу вождения и необходимости нет, то водитель-черепаха явно создает препятствие для дорожного движения другим водителям.

Препятствие для дорожного движения – объект, который находится на пути участника дорожного движения и вынуждает его снизить скорость движения, совершить объезд или остановиться (п. 2.52 ПДД).

Вынужденная необходимость

Какой же может быть вынужденная необходимость ехать медленно?

Например, если автомобиль неисправен. В этом случае Правила дорожного движения разрешают водителю передвигаться по дороге на своем автомобиле, соблюдая меры предосторожности, – к ним относится и езда с медленной скоростью. Но делать это можно только с соблюдением необходимых условий и только в конкретных ситуациях, о которых мы подробно рассказывали.

Бывает и так, что водитель замедляется потому, что устал или заболел. Но тогда это тоже нарушение ПДД, ведь садиться за руль в утомленном или болезненном состоянии запрещено (п. 10.2 ПДД).

Все остальные случаи – например, «просто так комфортнее» или «быстрее не умею» – также являются нарушением правил.

Резюмируем: медленная езда на авто, когда вынужденной необходимости в этом нет, – нарушение ПДД. Если ГАИ зафиксирует такого водителя, его, конечно, могут наказать.

Другое дело, что нарушение это незначительное: оно относится к «иным ПДД» ч. 5 статьи 18.18 КоАП и предусматривает ответственность в виде штрафа до 0,5 базовой величины (до 20 рублей). А на первый раз могут ограничиться и замечанием.

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