BI: США не отправили Украине современную броню на танки Abrams, но ВСУ нашли выход 23.08.2024, 20:45

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Изобретательность украинцев в придумывании способов защиты от беспилотников на поле боя поражает.

США начиная с осени 2023 года начали поставки танков Abrams в Украину, передав в общей сложности 31 танк. Эти танки считаются одними из лучших в мире, но США передали их без крайне важного компонента защиты, из-за чего украинцам пришлось самим их модернизировать.

Как пишет Business Insider (перевод - «Униан»), США отправили в Украину старые модели танков, без модернизации брони. Издание отмечает: причина в том, что США, в соответствии с требованиями политики, понижают уровень экспортных моделей, чтобы защитить свои секретные технологии.

- Броня из обедненного урана, которую используют американцы, является совершенно секретной, и последнее, чего они хотят, — чтобы она попала в руки россиян, - отметил Николас Драммонд, бывший офицер британской армии.

Однако во время боевых действий танки и боевые машины часто становятся целью артиллерии и беспилотников, и в отсутствие современной брони Украине нужно придумать свои собственные решения. В ВСУ уже заявляли, что броня, которой оснащены танки Abrams, "недостаточна" при такой интенсивности атак.

Издание отмечает, что Украина изготовила защитные экраны для Abrams и для боевых машин пехоты Bradley. И, как отмечает полковник Хамиш де Бреттон-Гордон, бывший командующий Объединенными химическими, биологическими, радиологическими и ядерными силами Великобритании, эти нововведения "очень, очень простые, но весьма эффективные".

По его словам, дополнительная защита танкам Abrams необходима, потому что "американцы сняли часть секретной брони", и сделали их "более уязвимыми для прямого огня".

Беспилотники повлияли на уязвимость танков

Решетчатая броня стала необходимой, поскольку на многих западных и российских танках, даже с более новыми улучшениями брони, защита сверху намного тоньше, чем в других местах на корпусе танка.

Как отмечает Бреттон-Гордон, Abrams был специально спроектирован и построен для борьбы с советскими танками, а не для уклонения от воздушных угроз.

- Никто не ожидал нападения сверху, поэтому они так уязвимы, - говорит он.

Он сказал, что уязвимость танков теперь изменилась, поскольку беспилотники могут атаковать напрямую или сбрасывать ручные гранаты — из-за чего российские танки взрывались, часто из-за того, что боеприпасы внутри взрывались. Западные танки, такие как американский Abrams, имеют лучшую конструкцию, чтобы предотвратить это, но у машин все еще есть уязвимости.

Танки также сталкиваются с угрозой артиллерии и противотанковых управляемых ракет, что делает боевое пространство для них еще более опасным.

Де Бреттон-Гордон также отметил, что если бы у ВСУ было больше танков Abrams и Challenger, "они бы использовали их по-другому". Но вместо этого "капельная поддержка" заставляет украинцев "сражаться, держа одну руку за спиной".

Эксперт похвалил украинцев за "большую изобретательность" в придумывании способов защиты от беспилотников на поле боя и отметил, что западные военные следят за Украиной, чтобы понять, чему они смогут научиться.

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